بالفيديو.. “الربيعة” يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن “كورونا”.. ويطلب التعاون في 4 نقاط

وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة للمواطنين والمقيمين، اليوم (الأحد)، بشأن فايروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الفيروس.
وقال الربيعة: “إننا نعيش تحديا كبيرا، حيث ينتشر فايروس كورونا الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بحمد الله بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم”.
وأضاف أن التحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط:
– النقطة الأولى: تجنب المصافحة بالكامل.
– الثانية: غسل وتعقيم اليدين باستمرار، لضمان سلامتكم، خصوصا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض.
– الثالثة: تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص.
– الرابعة: إذا كانت لديك أعراض أو كنت قادما من خارج المملكة فعليك أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدا عمّن حولك لمدة 14 يوما، لسلامتك وسلامة من تحب.
تضعف الأزمات الكبيرة بالتكاتف بعد مشيئة الله..
رسالة من وزير الصحة لنا جميعًا#الوقاية_من_كورونا pic.twitter.com/WLCb1Ywztv
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 15, 2020
وفق “أخبار 24”.