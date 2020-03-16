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أخبار المناطق > ولي العهد: المملكة تعتزم تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لمكافحة كورونا
16/03/2020   12:38 ص

ولي العهد: المملكة تعتزم تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لمكافحة كورونا

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد)، من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م. وفق “أخبار 24”.

وشدد على عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

ولي العهد: المملكة تعتزم تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لمكافحة كورونا

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