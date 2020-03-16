والد نسيم حبتور: تأتيني أخبار عن ابني أنه حي يُرزق وخاطفة الدمام تعرف أين مكانه

أطلق نوري حبتور، والد الطفل المختطف نسيم، وعلى الخنيزي، والد المختطف العائد موسى، مبادرة موجهة لمن معهم الابن المختطف نسيم، لإعادته لأحضان أهله على أن يتنازل والده عن الحق الخاص.
وأوضح “الخنيزي” أنه يدعم مبادرة والد “نسيم” أملا في عودة ابنه، وهي إعطاء فرصة لمدة أسبوع لمن قال إنهم (يحتضنون) الابن المختطف لإعادته مقابل التنازل عن حقهم المتعلق بجريمة الخطف.
ووجّه نوري حبتور نداء للخاطفين بأن يبادروا بتسليمه لأي مكان، وأنه وأمه وإخوانه مسامحون في حقهم، فهو يعاني منذ 25 سنة، مضيفا أن معلومات تأتيه بأنه حي يرزق، أحيانا يقولون له إنه في حفر الباطن وأحيانا في الخبر، وغيرهما. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الأماكن تدل على أن الخاطفة الموقوفة لها علاقة بنسيم، خاصة مع قولها إنها خطفت طفلا من كورنيش الدمام الساعة الساعة نفس المكان والتوقيت الذي فُقد فيه ابنه، وأن ابنه ليس معها لكنها تعلم أين مكانه.
والد #نسيم_حبتور:
تأتينا معلومات بأنه حيا يرزق.. و #خاطفة_الدمام تعرف أين مكانه#موسى_الخنيزي#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/XoFBAjCRl2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 15, 2020
والد #نسيم_حبتور يوجه رسالة إنسانية من خلال يا هلا ويؤكد: “نحن مسامحين في كل شيء لو عاد نسيم لحضن أمه”#موسى_الخنيزي#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/RgWgX7A2JJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 15, 2020