خصّص مواطن في محافظة جدة، اليوم (الأحد)، عمارة سكنية مكونة من 4 أدوار في حي بني مالك بالمحافظة لاستخدامها في الحجر الصحي لمصابي كورونا بشكل مجاني.
ووضع المواطن محمد بن حوقان المالكي عمارته تحت تصرّف وزارة الصحة كمساهمة منه في مواجهة الفيروس، مبيناً أن العمارة مدفوعة الأجر وقد تم سداد فواتير المياه والكهرباء الخاصة بها.
وأوضح المالكي في تغريدةً له بـ “تويتر”، بأن ذلك “إيماناً بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس”، مضيفاً: “حتى تنجلي هذه الغمة وهذا والله جهد المقل وأقل ما أستطيع تقديمه”. وفق “أخبار 24”.