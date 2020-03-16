نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “مجلس القضاء” يقرر تأجيل جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد
16/03/2020   12:30 ص

“مجلس القضاء” يقرر تأجيل جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد

+ = -
781

قرر المجلس الأعلى للقضاء تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم اعتبارًا من يوم الإثنين 21 رجب 1441هـ وحتى إشعار آخر.

وأفاد المجلس بأن الجلسات لن تُستأنف كلياً أو جزئياً إلا بقرار من رئيس المجلس.

وقرر المجلس كذلك إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، مع إشعار أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.

وأضاف أن المحاكم ستستمر في نظر القضايا المستعجلة أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار المجلس إلى أن المحاكم ستستمر في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة.

“مجلس القضاء” يقرر تأجيل جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092689.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.