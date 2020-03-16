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أخبار محلية > متحدث “مكافحة الفساد”: أطلقنا سراح بعض المتهمين في قضايا الاختلاس والرشوة احترازياً بسبب “كورونا”
16/03/2020   12:30 ص

متحدث “مكافحة الفساد”: أطلقنا سراح بعض المتهمين في قضايا الاختلاس والرشوة احترازياً بسبب “كورونا”

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قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، إن الهيئة أطلقت سراح بعض المتهمين الذين تم توقيفهم مؤخراً لتورطهم في قضايا الفساد المالي والإداري احترازياً بسبب فيروس “كورونا”.

وأوضح الحسين، خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن رئيس وحدة التحقيق الجنائي في الهيئة رأى إطلاق سراح بعض المتورطين في جرائم الفساد احترازياً بالكفالة الحضورية من أجل تعزيز الإجراءات التي اتُّخذت للوقاية من فيروس “كورونا”، مبيناً أن إطلاقهم لا يؤثر على سير عملية التحقيق.

وأبان أن الهيئة أطلقت سراح آخرين لعدم ثبوت تورطهم في قضايا الفساد، كما أطلقت سراح آخرين بكفالة لحين المحاكمة، وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوها لا تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وفق “أخبار 24”.

وحول التشهير بالمتورطين في الفساد، أكد الحسين أن التشهير عقوبة تتطلب صدور حكم قضائي نهائي ينص على التشهير، مؤكداً أن الأحكام التي سوف تصدر بحقهم إن تضمنت التشهير فسيتم التشهير بهم.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت 298 شخصاً، بينهم قضاة وضباط ومسؤولون بالتعليم، بعد التحقيق مع أكثر من 800 شخص على صلة بقضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ الوظيفي.

متحدث “مكافحة الفساد”: أطلقنا سراح بعض المتهمين في قضايا الاختلاس والرشوة احترازياً بسبب “كورونا”

أخبار محلية
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