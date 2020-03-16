“أمانات المناطق” توجه بإغلاق الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها

وجّهت أمانات الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، اليوم (الأحد)، بإغلاق جميع الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فيها.
واستثنى القرار، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد كوفيد 19، محلات السوبر ماركت والصيدليات.
وألزمت الأمانات جميع العاملين والعاملات في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية؛ بارتداء الكمامات الطبية والقفازات وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتوفير مواد تعقيم للزبائن. وفق “أخبار 24”.
كما ألزمت كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة.