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أخبار الخرج > حملة ميدانية طبية و توعوية بكورونا أقامها مستشفى #الدلم استهدفت جوامع المحافظة
15/03/2020   12:27 ص

حملة ميدانية طبية و توعوية بكورونا أقامها مستشفى #الدلم استهدفت جوامع المحافظة

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الخرج اليوم : سعد الذياب :

في إطار جهود وزارة الصحة و الاجراءات المتبعة للحد و القضاء على وباء كورونا، و بتوجيه و إشراف مباشر من سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم، أقام قطاع الإشراف الصحي حملة ميدانية لتوعية المصلين و استغلال صلاة الجمعة للتوعية بمرض كورونا المستجد و طرق الوقاية من العدوى.  و لاقت هذه الخطوة ، التي أقيمت بالتعاون مع إدارة المساجد و الدعوة و الإرشاد ، استحسان الأهالي و جموع المصلين.

و قال الشيخ إبراهيم المحسن امام و خطيب جامع الملك عبدالعزيز بالمحافظة : تشرفنا  اليوم بطاقم طبي للتوعية بمخاطر هذا المرض قبل وبعد الخطبة. و قدم شكره للقائمين على هذه الحملة، داعيا الله يحفظ بلادنا من كل شر و مرض.    من جهته، أكد الدكتور الدخيني أن هذه الحملة تمثل امتداد للجهود  التوعية المستمرة.

و قال: تم تشكيل فرق طبية و توعوية ، توزعوا على جوامع الشيخ ابن باز و جامع الملك عبدالعزيز و جامع الخنين. إضافة لجامعي ماوان و الحزم. كما شدد على ضرورة اتباع الخطوات الإرشادية لجميع افراد مجتمعنا  للتعامل الأمثل في مثل هذه الحالات مع التأكيد على ملاحظة وتفقد أنفسنا و من نعرف و طلب الخدمة الطبية إذا استدعى الأمر.

حملة ميدانية طبية و توعوية بكورونا أقامها مستشفى #الدلم استهدفت جوامع المحافظة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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