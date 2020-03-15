حملة ميدانية طبية و توعوية بكورونا أقامها مستشفى #الدلم استهدفت جوامع المحافظة

الخرج اليوم : سعد الذياب :
في إطار جهود وزارة الصحة و الاجراءات المتبعة للحد و القضاء على وباء كورونا، و بتوجيه و إشراف مباشر من سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم، أقام قطاع الإشراف الصحي حملة ميدانية لتوعية المصلين و استغلال صلاة الجمعة للتوعية بمرض كورونا المستجد و طرق الوقاية من العدوى. و لاقت هذه الخطوة ، التي أقيمت بالتعاون مع إدارة المساجد و الدعوة و الإرشاد ، استحسان الأهالي و جموع المصلين.
و قال الشيخ إبراهيم المحسن امام و خطيب جامع الملك عبدالعزيز بالمحافظة : تشرفنا اليوم بطاقم طبي للتوعية بمخاطر هذا المرض قبل وبعد الخطبة. و قدم شكره للقائمين على هذه الحملة، داعيا الله يحفظ بلادنا من كل شر و مرض. من جهته، أكد الدكتور الدخيني أن هذه الحملة تمثل امتداد للجهود التوعية المستمرة.
و قال: تم تشكيل فرق طبية و توعوية ، توزعوا على جوامع الشيخ ابن باز و جامع الملك عبدالعزيز و جامع الخنين. إضافة لجامعي ماوان و الحزم. كما شدد على ضرورة اتباع الخطوات الإرشادية لجميع افراد مجتمعنا للتعامل الأمثل في مثل هذه الحالات مع التأكيد على ملاحظة وتفقد أنفسنا و من نعرف و طلب الخدمة الطبية إذا استدعى الأمر.