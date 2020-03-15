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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تخفض عدد موظفيها في الدوام إلى النصف وتستقبل طلبات المراجعين إلكترونياً
15/03/2020   7:39 م

“الشؤون الإسلامية” تخفض عدد موظفيها في الدوام إلى النصف وتستقبل طلبات المراجعين إلكترونياً

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، قرارا بخفض عدد الموظفين في الدوام بنسبة 50%، واقتصار استقبال المراجعين وطلباتهم عبر وسائل التواصل المعلن عنها من قبل الوزارة.

وتضمن القرار، الذي صدر اليوم الأحد، أن يمارس النصف الآخر من الموظفين أعمالهم عن بعد، وألا يُسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، وتتولى كل جهة بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها.

وأكد القرار على ضمان استمرارية العمل، وتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وانصرافاً، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة، لمنع انتشار فايروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تخفض عدد موظفيها في الدوام إلى النصف وتستقبل طلبات المراجعين إلكترونياً

أخبار محلية
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