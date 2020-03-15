"سكني": استفادة 37 ألف أسرة الشهر الماضي.. 12 ألفاً منها سكنت منازلها

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 37 ألف أسرة خلال شهر فبراير الماضي من منتجات وحلول البرنامج، بينها 12 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل، بإجمالي الأسر المستفيدة منذ بداية العام الجاري إلى 69 ألف أسرة، منها 24 ألف أسرة سكنت بالفعل.
وأوضح البرنامج أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء المحجوزة من المستفيدين منذ بداية العام بلغ 13 ألف وحدة، وسُلمت 14 ألف أرض سكنية، واستفاد من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 26 ألف أسرة، إضافة إلى 16.5 ألف مستفيدة من قرض خيار البناء الذاتي.
وأكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم على استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين عبر إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، حسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن.
وأضاف أن هناك 57 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد.
وفق “أخبار 24”.