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أخبار محلية > “مكافحة الفساد”: مخالفات 9 مسؤولين وفسادهم أفضت لانهيار سقف مواقف جامعة المعرفة في ديسمبر الماضي
15/03/2020   7:37 م

“مكافحة الفساد”: مخالفات 9 مسؤولين وفسادهم أفضت لانهيار سقف مواقف جامعة المعرفة في ديسمبر الماضي

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أعلنتْ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن نتائج التحقيقات في حـادثِ انهيارِ سقفِ مبنىً لمواقف السيارات في جامعة المعرفة الأهلية بمحافظة الدرعية غرب مدينةِ الرياض، والذي أسفر عن وفـاةِ مواطنٍ ومقيمٍ وإصابةِ ثلاثةَ عشرَ شخصاً في ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة إنّ التحقيقات أثبتت وجودَ فسادٍ ماليّ وإداريّ ومخالفاتٍ للأنظمة والتعليمات أفضتْ إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى وأحدثتْ الوفيات والإصابات.

وأفادت بأنّها أوقفت في أعقابِ تجلّي نتائج التحقيق تسعةَ مسؤولين؛ يعمل بعضُهم في الجامعة، وآخرون منهم في إحدى البلديات، إضافةً إلى موظّفٍ سابقٍ في وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

وجاء إعلان الهيئة في معرِضِ تصريحها في وقتٍ سابقٍ من اليوم (الأحد) بمباشرةِ عددٍ من القضايا التأديبيةِ والجنائيةِ الدّاخلةِ في اختصاصاتها، وكشْفها عن نتائج التحقيقات لأبرز تلك القضايا.

“مكافحة الفساد”: مخالفات 9 مسؤولين وفسادهم أفضت لانهيار سقف مواقف جامعة المعرفة في ديسمبر الماضي

أخبار محلية
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