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أخبار محلية > “أمانات مناطق” تمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية
15/03/2020   7:35 م

“أمانات مناطق” تمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية

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أصدرت عدد من أمانات المناطق توجيهات للبلديات بمنع المطاعم من تقديم الأكل والشرب داخلها، والاكتفاء بالطلبات الخارجية فقط، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه لأسباب احترازية وجهت المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط، ومنع الجلوس داخل المطاعم، وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة.

ومن جهته، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط. وفق “أخبار 24”.

“أمانات مناطق” تمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية

أخبار محلية
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