“الجوازات” تعلن إتاحة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين بالمملكة

وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، المديرية العامة للجوازات بإتاحة خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة.
وقالت “الجوازات” إنها ستتيح تمديد التأشيرات الزيارة سواء كانت عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم)، أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.
ودعت كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة (180) يوماً، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الجوازات أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).