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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تعلن تعليق جميع رحلاتها الدولية حتى إشعار آخر
15/03/2020   7:34 م

“الخطوط السعودية” تعلن تعليق جميع رحلاتها الدولية حتى إشعار آخر

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الأحد)، تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وأبانت الشركة أن تعليق كافة الرحلات الدولية بدأ اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، لافتة إلى أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ودعت الخطوط السعودية من لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل معها.

وكانت المملكة قد قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية إلا للحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة 11 من صباح اليوم (الأحد). وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تعلن تعليق جميع رحلاتها الدولية حتى إشعار آخر

أخبار محلية
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