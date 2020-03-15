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أخبار محلية > وزير “الشؤون الإسلامية” يمنع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤفتاً
15/03/2020   7:32 م

وزير “الشؤون الإسلامية” يمنع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤفتاً

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى المساجد والجوامع.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”.

وأبانت أن الوزير أصدر قراراً بتخفيض حضور الموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وانصرافاً، وأنه لا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين. وفق “أخبار 24”,

وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا ” في أي مسجد من مساجد المملكة، مشددا على أن الأجهزة المختصة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

وزير “الشؤون الإسلامية” يمنع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤفتاً

أخبار محلية
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