بالصور.. تجديد العهد والولاء ضمن رؤية سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين

تم في يوم الأربعاء الماضي ١٦ / ٧ / ١٤٤١ في العاصمة الرياض تجديد العهد والولاء ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين بحضور المكلف بهذه الرؤية الشيخ عامر بن حزام بن معضد ابن خرصان والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن والشيخ محمد بن فايز الشهري والشيخ مبارك بن سبر الدوسري والشيخ هادي بن علي ال زمال والشيخ مبروك بن ماضي والشيخ صالح الهميمي والشيخ سليمان بن خزعل العصيمي والشيخ علي بن مبارك بن بقان والشيخ سعيد بن علي المهري والشيخ عبدالله بن شفران والشيخ احمد الكثيري والشيخ ناصر الصوملي والشيخ ابو حسن الفلسطيني والشيخ ابو سبا ال وزرة والشيخ علي بن بيضه والشيخ ناجي الصخابرة والشيخ ناصر بن سعد المقبل والشيخ يحيى المهري والشيخ تركي الحارثي والشيخ سعد بن علي بن منصور والشيخ فايز بن إدريس والشيخ علي العبدي والدكتور محمد بن مبارك الدوسري والشيخ ناصر بن محمد اليامي والشيخ محمد العجمي واعيان اخرون من المواطنين والمقيمين .
وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة حمد الله فيها وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام رافعا باسم جميع العاملين والمستفيدين من رؤية سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين العهد والولاء والسمع والطاعة لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رعاه الله مؤكدا على سيرهما بالمملكة الى الرقي والرفعة في جميع المجالات ، مشيرا الى عظم مكانة السعودية وترؤسها لقمة مجموعة العشرين ٢٠٢٠ ، سائلاً الله ان يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين .
ثم القى الشاعر عبدالله بن شفران قصيدة بهذه المناسبة لانت استحسان الجميع ، ثم القى الشاعر مبروك بن ماضي قصيدة بهذه المناسبة صفق لها الجميع .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الاكترونية المكلف بهذه الرؤية الشيخ عامر بن حزام بن معضد ابن خرصان شاكرا الله عزوجل مجددا الولاء والعهد لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وقال ان بيعتنا لهم في المنشط والمكره واليسر والعسر والرخاء والشدة وقال ان تكليف سمو سيدي ولي العهد لي بهذه الرؤية سنة ١٤٢٨ شرف لي ولازلنا نواصل المسيرة فيها ومن معي من الشيوخ والأعيان وقد عم نفعها المواطنين والمقيمين وفي الداخل والخارج بدعم القيادة الرشيدة حفظهم الله ثم بتغطية متميزة من صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير سعود بن عبدالله الضحوك والذي شرف بتلقي اتصالا من مكتب سمو سيدي ولي العهد حفظه الله للإشادة بتغطية الصحيفة لفعاليات هذه الرؤية.