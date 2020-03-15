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اخبار رياضية > رئيس الأهلي يوجه رسالة لجماهير ناديه
15/03/2020   1:20 م

رئيس الأهلي يوجه رسالة لجماهير ناديه

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وجَّه عبدالإله مؤمنة، رئيس أهلي جدة، رسالة إلى جماهير ناديه؛ لحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “جماهيرنا الغالية تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي قامت بها دولتنا العظيمة، وحرصًا على سلامتكم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا”.

وتابع “ابتعدوا عن أماكن التجمعات خلال هذه الفترة والتزموا بتعليمات وزارة الصحة السعودية. شعوركم بالمسئوليه واجب وطني وإنساني. حمى الله وطننا الغالي من كل مكروه”. وفق “كووورة”.

كانت وزارة الرياضة، أعلنت مساء السبت، تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

رئيس الأهلي يوجه رسالة لجماهير ناديه

اخبار رياضية
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