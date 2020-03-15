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اخبار رياضية > الشعلان تعليقاً على فيديو الفراج.. “بعض المقاطع جوامع للفواجع”!
15/03/2020   1:20 م

الشعلان تعليقاً على فيديو الفراج.. “بعض المقاطع جوامع للفواجع”!

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علق الناقد الرياضي خالد الشعلان على مقطع فيديو للإعلامي وليد الفراج بسبب ما طرحه الأخير عبر حسابه على تويتر ، وحديثه عن الانتهازية الغير أخلاقية للمطالبين بإيقاف سباق الدوري .

وأعاد الشعلان نشر تغريدة وليد الفراج وكتب معلقا ” وفق حديثك في المقطع المرئي ووفق ما إستندت له بأنَّ من يُطالب بإيقاف الدوري أصحاب ميول ..ألخ “.

وأضاف قائلاً ” هل يحقُ لنا أنْ نقول بأنَّ وزارة الرياضة بعد إيقافها للدوري صاحبة ميول ..؟

واختتم قائلاً” ههههههههه بعض المقاطع جوامع للفواجع”.

 

وفق “المرصد”.

الشعلان تعليقاً على فيديو الفراج.. “بعض المقاطع جوامع للفواجع”!

اخبار رياضية
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