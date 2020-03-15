فيتوريا يمنح لاعبي النصر إجازة 3 أيام

منح البرتغالي روي فيترويا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبي فريقه إجازة لمدة 3 أيام، وذلك خلال اجتماع عقده معهم، السبت، ، حيث أوصاهم بالبقاء في منازلهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج اللياقي والغذائي لحين العودة إلى التدريبات.
وأعلنت وزارة الرياضية، السبت، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد “19-COVID”، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للوباء، وعدم انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكان من المقرر أن يلاقي النصر نظيره الأهلي، غدا، ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن قرار وزارة الرياضة، حال دون ذلك. وفق “الرياضية”.