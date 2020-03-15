عبر باكورة جديدة من الخدمات والباقات.. “ليبارا السعودية ” تطلق هويتها الجديدة لتواكب متطلبات كافة شرائح المجتمع

أعلنت شركة ليبارا السعودية عن إطلاق هويتها الجديدة التي تعكس دور الشركة الرائد في قطاع الاتصالات السعودي ، لا سيما وأنها مثلت إضافة نوعية للسوق السعودي كونها مشغل اتصالات افتراضي سعودي برؤية وهوية عالمية.
ومن جهته قال المهندس وليد الحركان الرئيس التنفيذي لشركة (ليبارا السعودية) “إن الهوية الجديدة للشركة تتضمن تغير استراتيجي لنا، حيث أننا بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتعزز قنوات وصولنا للعملاء لا سيما وأن القنوات الإلكترونية أصبحت تلعب دوراً رئيسياً في ذلك.”
وأضاف الحركان ” قد مضى خمس سنوات على إنطلاق عمليات (ليبارا السعودية) في السوق السعودي وبات هناك ضرورة لتجديد هوية العلامة التجارية بهوية جديدة تلبي خيارات العملاء بشكل أكبر، لا سيما فئة الشباب الذين يمثلون الشريح الأكبر في بالمملكة.”
وتتسم الهوية التجارية الجديدة لـ (ليبارا السعودية) بأنها هوية تتماشى مع الثورة الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي ، كما أنها تعكس روح الابتكار التي تميز خدمات الشركة في مختلف القطاعات وهو ما يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن شركة “ليبارا السعودية” تقدم أسعار منافسة لخدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية؛ ، والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال موقع الشركة www.lebara.sa. كما أنَّ شركة “ليبارا” العالمية واحدة من أنجح شركات الاتصالات ذات التكلفة المنخفضة في أوروبا، وقد أطلقت أول خدمة للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة على الإطلاق في هولندا عام 2004، وتسعى اليوم أن تصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تطمح إلى أن تكون أفضل شركة في خدمات العملاء والاستفادة من خبراتها العالمية وتجاربها المميزة.