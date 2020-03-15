أكدت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، أنها لم تسجل أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الطائف، وذلك رداً على معلومات متداولة حول رصد بعض الحالات في أحد المراكز التجارية.
وقالت “صحة الطائف” إن المتداول من صور ومقاطع لعملية تعقيم بأحد المولات التجارية هو إجراء احترازي قامت به إحدى الشركات التابعة للمركز التجاري.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراء النظامي حيال التصرفات غير المبررة التي يقوم بها البعض والتي تسعى لإثارة الهلع وسط المجتمع، داعية الجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية من خلال القنوات المتعددة.
وفق “أخبار 24”.