“الجوازات” تعلن بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة، بدءاً من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أعلن في وقت سابق قرار تعليق المملكة الرحلات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية، مبيناً أن فترة تعليق الرحلات تعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المملكة.
وأوضح أن تعليق الرحلات الدولية يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حماية لصحة المواطنين والمقيمين وضمانا لسلامتهم من فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.