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أخبار محلية > العواد: المملكة راعت حقوق الإنسان في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة “كورونا”
15/03/2020   1:12 م

العواد: المملكة راعت حقوق الإنسان في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة “كورونا”

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قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، إن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، راعت حقوق الإنسان في جميع تفاصيلها.

وأوضح أن اهتمام المملكة بحقوق الإنسان يتجلى في إتاحتها حق الحصول على المعلومة عن الوضع بشفافية تامة وبشكل يومي عبر الجهات الصحية، وحق الحصول على العلاج للمصابين أو المشتبه بهم الذين يتم توفير الإمكانيات الصحية لهم، وحق الوقاية من الأمراض بالنسبة للمجتمع من خلال توفير جميع احتياجاته في مثل هذا الظرف.

وأبان أن هذه الإجراءات سواء بشقيها الاحترازي أو الصحي المباشر، عكست قدرة كبيرة على تقدير الوضع، وحسن التعامل مع الأزمة، وتطبيق توصيات الجهات الصحية بشكل دقيق حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بما تمَّ بذله من القطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأكد العواد أن جهود المملكة لم تنحصر في الوضع في الداخل فقط، بل استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمحاربة انتشار الفيروس، وذلك بتقديمها دعماً مالياً قدره 10ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.

العواد: المملكة راعت حقوق الإنسان في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة “كورونا”

أخبار محلية
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