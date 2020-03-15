آل الشيخ: سنغلق المساجد ونوقف صلاة الجماعة إذا اقتضت المصلحة.. وكل إمام مخالف سيحاسب

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه سيتم غلق المساجد مؤقتا وإيقاف الصلاة جماعة، في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ونفى آل الشيخ تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا الجديد” في أي مسجد من مساجد المملكة، مشددا على أن حكومة المملكة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.
وأوضح أن أهل العلم يرون أنه يجب عدم ذهاب الشخص المصاب بمرض معدٍ إلى المساجد سواء لصلاة الفروض أو لصلاة الجمعة، وذلك حتى لا ينقل العدوى للمصلين، كما أن أي شخص خاف على نفسه من الإصابة يجوز له أن يصلي في بيته.
ووصف الوزير الأئمة الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بالمقصرين والمذنبين، وحذرهم من الحساب والوقوع تحت طائلة المسؤولية، داعياً وفقا لصحيفة “الرياض” كل من يلاحظ تقصيراً في أي مسجد لإبلاغ الوزارة فوراً بالاتصال على الرقم الموحد.
وأشار إلى توجيه الوزارة للمؤسسات التي تقوم بنظافة المساجد بتوفير المعقمات والمطهرات ووسائل النظافة، مشيدا بتعاون المواطنين الكبير للحد من المرض.