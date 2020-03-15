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أخبار محلية > “التعليم” تعلن زيادة عدد قنواتها التعليمية إلى 20 قناة.. والبث من الثامنة صباحاً
15/03/2020   1:09 م

“التعليم” تعلن زيادة عدد قنواتها التعليمية إلى 20 قناة.. والبث من الثامنة صباحاً

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أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنواتها التعليمية الافتراضية لكافة المراحل عبر قنوات “عين” إلى 20 قناة.

وأبانت الوزارة أنها وفرت 6 قنوات للمرحلة الابتدائية، و3 قنوات للمتوسطة، و11 قناة للثانوي، مبينة أن ستقدم الدروس لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن البث المباشر للقنوات سيكون من الساعة 8 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، وسيعاد البث على مدار اليوم، كما أن البث سيكون متاحا على رابط القناة على موقع “يوتيوب”.

وكانت الوزارة أوضحت أن خيار المدرسة الافتراضية يتوفر من خلال 5 أدوات يمكن للطالب الاختيار منها حسب الوقت الذي يناسبه، وحسب الإمكانات التقنية المتوفرة لديه، وهي: قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن زيادة عدد قنواتها التعليمية إلى 20 قناة.. والبث من الثامنة صباحاً

أخبار محلية
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