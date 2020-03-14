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أخبار محلية > “الصحة” تُعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”.. 12 منها في الرياض
14/03/2020   9:03 م

“الصحة” تُعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”.. 12 منها في الرياض

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 103 حالات.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء.

فيما سُجلت الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.

وأوضحت الوزارة أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات. وفق “أخبار 24”.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منها حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس “كورونا” الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937”.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

“الصحة” تُعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”.. 12 منها في الرياض

أخبار محلية
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