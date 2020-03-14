نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل” تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا
14/03/2020   9:02 م

“العدل” تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا

+ = -
1340

فعلت وزارة العدل اليوم (السبت) خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك في خطوة تهدف للتيسير على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت ، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن الخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا في جميع المحاكم، فُعلت كإجراء اختياري للمستفيدين، وأن الجلسات القضائية لا تزال في وقتها المحدد ما لم يتقدم أحد المستفيدين بطلب التأجيل. وفق “أخبار 24”.

“العدل” تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.