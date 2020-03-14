“الصحة” تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمساهمة في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس.
وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (السبت) للكشف عن مستجدات الأوضاع، إنه لا بد من تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل من قدم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه في المنزل لمدة 14 يوما. وفق “أخبار 24”.
وأكد العبد العالي أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في المملكة 86 حالة، منها حالة واحد تماثلت للشفاء، وحالة حرجة بدأت في التحسن، داعيا الجميع بعد الالتفات إلى الشائعات.
وأضاف المتحدث أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا حوالي 49 عامًا، باستثناء طفلين، لافتاً إلى أن أكثر من 600 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص اللازمة عند منافذ المملكة.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة : لابد من تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل من قدم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه. pic.twitter.com/h0vIoIqH6m
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١٤ مارس ٢٠٢٠