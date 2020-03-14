أعلنت بلدية محافظة القطيف، اليوم (السبت)، عن مواصلتها عمليات الرش بالمبيدات لـ200 حي بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتواصل بلدية القطيف عمليات الرش باستخدام المطهرات والمعقمات في الأسواق ومواقع ألعاب الأطفال، كما جرى رفع كميات من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 14.550م3.
وأوضح رئيس البلدية، محمد الحسيني، أنه تم رفع 3.7 طن من النفايات المنزلية وغسل 600 برميل نفايات و396 حاوية ومعالجة وضع 61 حاوية، مشيداً بتجاوب المواطنين مع قرار إغلاق الأسواق والمطاعم.
وفق “أخبار 24”.