أكدت وزارة التعليم أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرار رحلة الطلاب التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي؛ نؤكد على جاهزيتها في توفير التعليم عن بُعد وفق خيارات متاحة في كل وقت ومكان، وبما يتناسب مع ظروف وإمكانات كل طالب وطالبة.
وأوضحت الوزارة أنها نجحت في بث مباشر من ١٩ قناةً تعليميةً عبر قنوات عين؛ لخدمة ستة ملايين طالب وطالبة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتوفير محتوى المنهج الدراسي على مدار الساعة من خلال رابط القناة على اليوتيوب، بعد 10 ساعات فقط من قرار تعليق الدراسة.
وأِضافت أن الوزارة سخّرت طواقم عمل تبث المحتوى التعليمي من مدرسة في الرياض بشكل مباشر إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية محددة ومنسجمة مع الخطة الدراسية، وجداول معلنة تحدد مواعيد الدروس ومواعيد بثها.
وأشارت إلى أن قناة عين استطاعت الوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة خلف شاشات تعليمية، وأمام وسائط متعددة ومختلفة، وثقافات وتضاريس مختلفة، وذلك في أكبر رحلة للتغيير والإفادة لترسيخ ثقافة التعليم عن بُعد، واستثمار الظروف لصناعة التغيير.
وفق “أخبار 24”.