تعليقاً على الفيديو المتداول.. “بيان رسمي”: هذه ملابسات “ولادة سيدة داخل مركبة”.. وفتح بلاغ ضد الزوج

علق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على مقطع فيديو متداول حول ولادة سيدة داخل مركبة زوجها أمس (الجمعة) أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
وقال المجمع الصحي في بيان أصدره اليوم (السبت) إن زوج السيدة وهو من الوافدين حضر إلى المستشفى عند الواحدة من ظهر أمس الجمعة برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.
وأضاف أن إحدى السيدات المرافقات دخلت إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، مضيفاً أنه عند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك.
وأوضح أن الطبيبة المناوبة قامت بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي؛ كما ظهر في الفيديو، والذي يعد مخالفة للأنظمة التي تمنع ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأبان المجمع، أنه عند استدعاء رجال الأمن بالمستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص.
وأكد البيان أن أهلية العلاج حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.