شفاء 16 حالة من “كورونا” في البحرين ليرتفع عدد المتعافين إلى 60

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، اليوم (السبت)، تعافي 16 حالة إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 60 حالة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن المتعافين الـ16 هم 8 بحرينيين، و3 بحرينيات، وسعوديان اثنان، ومصري، ومغربية، ويوناني.
وأبانت أنهم أُخرجوا من مركز العزل والعلاج، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.