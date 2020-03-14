“سكني” يعلن إتاحة 55 ألف وحدة للحجز إلكترونياً في منطقة مكة المكرمة

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، إتاحة الحجز في أكثر من 55 ألف وحدة سكنية متنوعة، موزعة على 12 مشروعًا حيويًا متكامل الخدمات، في مكة المكرمة وجدة والطائف.
وأوضح البرنامج أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” وموقعه الإلكتروني، اللذين يتيحان إنهاء كافة إجراءات التملك بكل سهولة ويسر دون مراجعة أي جهة.
وأبان أن أسعار الوحدات تبدأ من 250 ألف ريال، في حين يصل متوسط القسط الشهري لنحو (1100) ريال، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.
وذكر أن تلك المشاريع تتوزع بالقرب من منشآت حيوية، مثل: مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطات قطار الحرمين، وغيرها من المنشآت والخدمات ذات الأهمية، ويحدها عدد من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني. وفق “أخبار 24”.
وتضم مدينة جدة 8 مشاريع توفر 44,626 وحدة سكنية، هي (بوفارديا سيتي، فينان، الجوهرة ريزيدنس، روابي الحجاز، ربى جدة، أعالي جدة، تلال الغروب، أبراج بوابة التحلية 1)، فيما تشهد مكة المكرمة تنفيذ مشروعين هما (رتاج مكة، وجوهرة الرصيفة)، وتحتضن مدينة الطائف مشروعين آخرَيْن هما (الفتح ومدينة الورود).