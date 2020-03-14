قررت وزارة الصحة إلزام جميع الواصلين إلى المملكة من مختلف الدول بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وذلك لضمان عدم انتقال فيروس “كورونا ” المستجد (كوفيد 19).
وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل من وصل إلى المملكة من أي دولة بدءاً من أمس الجمعة 13 مارس، بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول.
وأوضحت أنه سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص قدم إلى المملكة خلال الفترة المحددة، ابتداءً من تاريخ دخوله، مبينةً أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق “صحتي” خلال اليومين المقبلين.
وكان قرار الوزارة السابق يلزم فقط القادمين من دول محددة بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول كل منهم إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.