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أخبار محلية > “الحصيني”: انخفاض الحرارة 7 درجات في عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم
14/03/2020   4:12 م

“الحصيني”: انخفاض الحرارة 7 درجات في عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏يتعرض عدد من مناطق المملكة لموجة برد متوسطة القوة، تنخفض فيها الحرارة ما بين ‏‏4 إلى7 درجات بدءًا من مساء اليوم (السبت).‏

وأوضح الحصيني أن الموجة المتوقعة ستشمل مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى تبوك، والجوف، ‏وحائل.

ولفت إلى أن الموجة ستتقدم بدءًا من غد (الأحد) إلى مناطق القصيم، ‏والرياض، والشرقية، وتستمر لمدة يومين، ويعقبها ارتفاع في درجات الحرارة ثم ‏انخفاض.‏ وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه ستهطل الأمطار اليوم (السبت) ‏وليلة (الأحد) على أجزاء من مناطق، تبوك ومكة والجوف ‏والشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير ‏وجازان، وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع سقوط حبات برد، مع رياح وغبار ‏متفاوت.‏

“الحصيني”: انخفاض الحرارة 7 درجات في عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم

أخبار محلية
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