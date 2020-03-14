“الحصيني”: انخفاض الحرارة 7 درجات في عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يتعرض عدد من مناطق المملكة لموجة برد متوسطة القوة، تنخفض فيها الحرارة ما بين 4 إلى7 درجات بدءًا من مساء اليوم (السبت).
وأوضح الحصيني أن الموجة المتوقعة ستشمل مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى تبوك، والجوف، وحائل.
ولفت إلى أن الموجة ستتقدم بدءًا من غد (الأحد) إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، وتستمر لمدة يومين، ويعقبها ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه ستهطل الأمطار اليوم (السبت) وليلة (الأحد) على أجزاء من مناطق، تبوك ومكة والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان، وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع سقوط حبات برد، مع رياح وغبار متفاوت.