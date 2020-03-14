“آل جابر”: مطار عدن آمن وبنفس وحدات حمايته.. ولا قوات في معسكرات التحالف تُستخدم ضد أبناء عدن

نفى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، صحة ما يردده بعض المواطنين اليمنيين المقيمين خارج بلادهم، بشأن مطار عدن الدولي.
وأكد آل جابر أن مطار عدن آمن، وبنفس وحدات الحماية الخاصة به، وأن الرحلات مستمرة فيه.
وأوضح أنه تم البدء في المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المطار من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر توفير الباصات الترددية والكهرباء على مدار 24 ساعة، وتأمين وحدة إطفاء وفق أفضل المواصفات الدولية.
وأضاف أن المرحلتين الثانية والثالثة لإعادة التأهيل تتضمن تأمين نظام ملاحة واتصالات، وإعادة تأهيل الصالة ومواقف السيارات والمداخل، وإعادة تأهيل جميع مدارج وممرات المطار ومواقف الطائرات ليصبح من أفضل مطارات المنطقة. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، شدد آل جابر على أنه لا توجد في معسكرات التحالف أي قوات أو أسلحة تُستخدم ضد أبناء عدن والمحافظات الأخرى، وأن كل القوات مهمتها حماية اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ودعم التنمية.