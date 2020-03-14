مصادر: محمد صلاح بخير ولا صحة لإصابته بـ”كورونا”

أكدت مصادر عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها عن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضحت المصادر أن صلاح بخير ويتواصل يومياً مع أهله وسوف يحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت اليوم إيقاف منافسات الدوري حتى مطلع أبريل المقبل، خوفاً من انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل حالات بين لاعبين. وفق “أخبار 24”.
ويحتاج ليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي بـ 82 نقطة، للانتصار في مواجهتين فقط، لضمان تحقيق لقب الدوري، الذي غاب عن النادي لـ30 عاماً.