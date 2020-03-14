رئيس الهلال يناقش أسباب التعادل أمام ضمك

عقد رئيس نادي الهلال “فهد بن نافل” اجتماع مع اللاعبين بحضور الجهازين الفني والإداري.
سقط الفريق الاول لكره القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الايجابي امام نظيره بنادي ضمك بهدف لمثله في المباراه التي اقيمت ضمن منافسات الجوله 22 من بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذلك لمناقشة ماقدمه الفريق في مبارياته الأخيرة التي لم يظهر فيها بالمستوى المأمول.
وطالبهم باستعادة المستويات المعروفة وعدم التفريط في أي مباراة قادمة سواء كانت في الكأس أو الدوري.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 51 في الصدارة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير. وفق “أخبار 24”.