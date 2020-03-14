نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رئيس الهلال يناقش أسباب التعادل أمام ضمك
14/03/2020   11:10 ص

رئيس الهلال يناقش أسباب التعادل أمام ضمك

+ = -
1561

عقد رئيس نادي ‎الهلال “فهد بن نافل” اجتماع مع اللاعبين بحضور الجهازين الفني والإداري.

سقط الفريق الاول لكره القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الايجابي امام نظيره بنادي ضمك بهدف لمثله في المباراه التي اقيمت ضمن منافسات الجوله 22 من بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذلك لمناقشة ماقدمه الفريق في مبارياته الأخيرة التي لم يظهر فيها بالمستوى المأمول.

وطالبهم باستعادة المستويات المعروفة وعدم التفريط في أي مباراة قادمة سواء كانت في الكأس أو الدوري.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 51 في الصدارة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير. وفق “أخبار 24”.

رئيس الهلال يناقش أسباب التعادل أمام ضمك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.