المالكي ينعش تدريبات الاتحاد قبل الشباب

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجمعة، عودة عبدالإله المالكي للمشاركة مع زملائه اللاعبين استعداداً لمواجهة الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “العربية” الإثنين المقبل.
وتعافى المالكي (25 عاماً) من إصابة لحقت به خلال مواجهة الوحدة، الأربعاء الماضي، وغادر على إثرها المباراة منذ الدقيقة (77)، قبل أن يخسر فريقه المباراة بهدف قاتل للوحدة عند الدقيقة (90).
ويحل الفريق الغربي ضيفاً على نظيره العاصمي في مواجهة سعودية خالصة في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، بعد أن تغلب الاتحاد على نظيره أولمبيك آسفي المغربي بمجموع المباراتين (2-1)، فيما بلغ الشباب الدور ذاته بالفوز ذهاباً وإياباً على الشرطة العراقي بمجموع المباراتين (7-0). وفق “أخبار 24”.