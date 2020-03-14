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أخبار المناطق > “بيل غيتس” يغادر “مايكروسوفت” نهائياً بالاستقالة.. ويوضح خطته للمرحلة القادمة
14/03/2020   11:03 ص

“بيل غيتس” يغادر “مايكروسوفت” نهائياً بالاستقالة.. ويوضح خطته للمرحلة القادمة

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أعلن مؤسس شركة “مايكروسوفت” التكنولوجية، بيل غيتس، ترك منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، والتفرغ لمتابعة مشاريعه وأنشطته الخيرية، والتي تتعلق بالصحة العالمية، والتنمية، والتعليم، ومعالجة تغير المناخ.

وأكد “بيل غيتس” البالغ من العمر 65 عاماً، أن مايكروسوفت ستبقى دائماً جزءاً مهماً من حياته العملية، وأنه سيكون على اتصال دائم مع القائمين عليها.

وأبان أن المرحلة القادمة ستكون بمثابة فرصة له للمحافظة على الصداقات والشراكات، وإعطاء الأولوية بشكل أساسي للعمل على معالجة بعض أصعب التحديات في العالم. وفق “أخبار 24”.

وكان غيتس، وهو ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ103.6 مليار دولار أمريكي قد استقال من منصبه كمدير لشركة مايكروسوفت عام 2008، مكتفياً بمنصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس الإدارة.

“بيل غيتس” يغادر “مايكروسوفت” نهائياً بالاستقالة.. ويوضح خطته للمرحلة القادمة

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