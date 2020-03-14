شددت وزارة الصحة على القادمين إلى المملكة، من عدد من الدول تم تعليق السفر منها وإليها، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول، لتجنب انتقال عدوى فيروس “كورونا ” المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أنه سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص قادم من هذه الدول ابتداءً من تاريخ دخوله، مبينةً أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق “صحتي” خلال اليومين القادمين.
وشمل تنويه الوزارة القادمين من كلٍ من: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، منذ تاريخ 28 فبراير 2020 وما بعده.
كما تضمن القادمين من كلٍ من: فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا، منذ تاريخ 8 مارس وما بعده، والقادمين من: المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، وأمريكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، منذ تاريخ 11 مارس وما بعده.
وفق “أخبار 24”.