بينها التوقف عن استقبال المراجعين.. توصيات للملحقية الثقافية بأمريكا لتجنب “كورونا”

أصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في أمريكا عدة توصيات للمُبتعثين، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ، وإغلاق المدارس والجامعات.
وتضمنت التوصيات التي وضعها فريق من المختصين جرى تشكيله من قبل الملحقية، ضرورة اتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية وإكمال الدراسة عن بعد في أماكن تواجدهم.
وشملت التوصيات التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بعد مع الطلاب وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، مع توفير رابط للاتصال أمام جميع المبتعثين قريباً. وفق “أخبار 24”.
ودعت الملحقية، المبتعثين والمقيمين إلى إتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، على أن يتم التواصل في حالة الطوارئ عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.