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أخبار المناطق > تنبيه متقدم باستمرار الرياح النشطة في الرياض والشرقية
14/03/2020   9:59 ص

تنبيه متقدم باستمرار الرياح النشطة في الرياض والشرقية

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهين متقدمين باستمرار الرياح النشطة في الرياض والشرقية اليوم (السبت).

وأوضح النظام أن منطقة الرياض وخاصةً العاصمة ومحافظات الأفلاج والخرج والدوادمي والمجمعة وشقراء ووادي الدواسر سيستمر فيها نشاط الرياح السطحية، مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف النظام أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً أجزاء من المنطقة الشرقية، لكنها ستكون مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.

ونوه في تنبيهات أخرى إلى أن أجزاء واسعة من منطقتي المدينة المنورة وعسير ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة الخامسة مساءً.

تنبيه متقدم باستمرار الرياح النشطة في الرياض والشرقية

أخبار المناطق
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