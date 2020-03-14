بالفيديو.. مديرة مركز “كورونا” بالرياض تدعو العوائل لتجنب المطاعم والمولات

نصحت مديرة مركز كورونا في الرياض الدكتورة سارة الفرج، العوائل بعدم ارتياد المطاعم والمولات والأماكن العامة هذه الأيام.
وقالت سارة الفرج خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء ومن ثم يجب على العوائل والأطفال عدم الذهاب لتلك الأماكن في الوقت الحالي.
ولفتت إلى أن تواجد الشخص المُصاب بتلك الأماكن المزدحمة كفيل بنقل الفيروس، داعيةً الأشخاص إلى أخذ أدوات التعقيم معهم لاستخدامها حال لمس أي شيء بالخارج.
د. سارة الفرج – مدير مركز #كورونا في #الرياض:
ننصح العوائل والأطفال بعدم ارتياد المطاعم والمولات والأماكن العامة هذه الأيام..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Ei2gYkTk31
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 13, 2020
وفق “أخبار 24”.