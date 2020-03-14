“فيفا” يوصي بتأجيل المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل بسبب “كورونا”

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بضرورة تأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل من هذا العام؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي بدأ يُصيب اللاعبين.
وقال الفيفا في بيان أصدره مساء أمس (الجمعة)، إنه يجب تأجيل المباريات الدولية إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حال المباريات الودية.
وأوضح أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية. وفق “أخبار 24”.