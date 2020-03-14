“التعليم” تنفي ما تردد عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب

نفت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم العام، إبتسام الشهري، ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل.
وأكدت الشهري في توضيح لها اليوم (الجمعة) على استمرار الوزارة في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، متمنية للجميع الصحة والسلامة.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق من اليوم أن المرحلة الحالية من العمل بـ “المدرسة الافتراضية” بعد قرار تعليق الدراسة، لا توجد بها اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات. وفق “أخبار 24”.