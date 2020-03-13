“الصحة”: سلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى ولن يُسمح باستغلال الكسب على حساب المجتمع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الجهود المبذولة في المملكة لمواجهة كورونا تتم بتضافر جميع الجهات الحكومية وبدعم غير محدود من قيادة المملكة، محذراً من استغلال الكسب على حساب المجتمع.
وأوضح أن الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس “كورونا” حازمة وذات مسؤولية عالية، وأن المملكة وضعت خطة متكاملة في المستشفيات لمواجهة كورونا شملت تخصيص غرف للعزل أو العناية المركزة واتخاذ كافة الاحتياطات لتوفير أجهزة التنفس اللازمة لأي حالة.
وأكد أن الخطط التي وضعتها المملكة ليست تفاعلية لمواجهة حدث، بل تم تفعيلها لتكون على أعلى مستوى، مشدداً على أن صحة المواطن والمقيم في المملكة ذات أولوية ولن يكون هناك أي عائق في الميزانية لتوفير كافة احتياجاتها.
وحول سعي البعض إلى تخزين المنظفات والمعقمات والكمامات، خوفاً من أن يزيد سعرها في السوق أو تشح، قال العبد العالي بحسب “الرياض”، ليس هناك حاجة لذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن الكمامات تستخدم للمريض أو من يرعاه فقط .
وأضاف أي ملاحظة يلاحظها المجتمع كإشاعات فعلى كل شخص أن يكون أول من يساهم بصدها وحماية المجتمع منها والرجوع للجهات المعنية، وكذلك عند رصد أي تغير في الأسعار التواصل مع الجهات المعنية والتي لن تسمح باستغلال أي ظواهر في الكسب على حساب المجتمع.