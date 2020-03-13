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أخبار محلية > “التعليم”: المرحلة الحالية لا توجد بها اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات
13/03/2020   10:02 م

“التعليم”: المرحلة الحالية لا توجد بها اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات

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أوضحت وزارة التعليم أن المرحلة الحالية من العمل بـ “المدرسة الافتراضية” بعد قرار تعليق الدراسة، لا توجد بها اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الجمعة) إن هدفها الذي تسعى إليه يتحقق بمشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية، مؤكدة أن لديها خططاً وبدائل وفق المستجدات سيتم العمل بها تبعا للظروف الراهنة وما توصى به اللجنة المعنية بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنها وفرت بدائل متنوعة للرحلة التعليمية للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، لتقليص أي فاقد تعليمي، وفق جداول دراسية معلنة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الطالب يختار الوسيلة المناسبة لإمكاناته وظروف الاتصال المحيطة به مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق مع استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون إنقطاع.

“التعليم”: المرحلة الحالية لا توجد بها اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات

أخبار محلية
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