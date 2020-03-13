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أخبار محلية > “الصحة” تُعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
13/03/2020   9:58 م

“الصحة” تُعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمملكة إلى 86 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وجرى عزلها في منشأة صحية بالرياض، والثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف، و7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات الـ24 توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن حالة واحدة تماثلت للشفاء وتعافت من العدد المسجل سابقاً، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937″، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس.

“الصحة” تُعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أخبار محلية
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