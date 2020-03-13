نيابةً عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأس المؤسس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر غداً السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس المؤسس، لجياد الإنتاج المحلي بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وأكّد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل أن دعم القيادة المستمر يبرز مدى اهتمامها الكبير برياضة الفروسية، لما تُمثله من قيمة ومكانة في المجتمع.
ونوه بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.