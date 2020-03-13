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اخبار رياضية > نيابةً عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأس المؤسس
13/03/2020   10:00 م

نيابةً عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأس المؤسس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر غداً السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس المؤسس، لجياد الإنتاج المحلي بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل أن دعم القيادة المستمر يبرز مدى اهتمامها الكبير برياضة الفروسية، لما تُمثله من قيمة ومكانة في المجتمع.

ونوه بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.

نيابةً عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأس المؤسس

اخبار رياضية
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